Maison des Vins de Cadillac, le vendredi 11 juin à 17:00

**Ateliers de cuisine** Pour le plus grand plaisir de vos papilles, nous organisons tous les mois un moment de partage culinaire bien particulier. Des ateliers de cuisine autrement qui riment avec convivialité sur thème de la cuisine du monde. Un chef prendra le temps de vous initier à l’art de cuisiner. 17h : Accueil pour ceux qui souhaitent visiter le château 18h-20h30 : Début de l’atelier 20h30-22h : Dîner **Réservation 3 jours avant** – 35€ / personne

Atelier sur le thème des produits locaux, animé par le chef Olivier Straehli, avec Florence et Jacques Jouny, vignerons Maison des Vins de Cadillac D10 – Route de Langon, 33410 Cadillac Cadillac Gironde

