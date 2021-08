Le château Jouvente ouvre ses Portes, en art et en musique ! Illats, 16 octobre 2021, Illats.

Le château Jouvente ouvre ses Portes, en art et en musique ! 2021-10-16 15:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Illats Gironde Illats

10 EUR Château Jouvente, petite propriété familiale nichée au cœur des Graves nommée au Top 100 des destinations oenotouristiques, vous proposera un programme alliant évasion, convivialité, plaisir et art.

Lors de ce merveilleux week-end, nous vous proposons une programmation culturelle riche (à découvrir ci-dessous). Venez également découvrir nos bâtiments techniques, ainsi que nos vignes. Vous pourrez vous attabler à toute heure pour apprécier votre repas et nos vins.

Au programme :

– Visite et dégustations de nos vins de Graves, de notre Rosé et d’un Sauternes savoureux, celui de Château Roumieu ;

– Défilé de mode accompagné d’un spectacle équestre, le samedi 16 octobre à 15h.

– Concert de Paul Fraisse, alias Feu d’Ombres : chanson et improvisation avec le public, le dimanche 17 octobre à 15h.

– Photos, aquarelles et encres de Chine sur nos vendanges.

Château Jouvente

dernière mise à jour : 2021-08-12 par