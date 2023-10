Arts Ephémères Itinérance : ESSAI Le Château – Hôtel de Ville Châteauneuf-le-Rouge, 14 octobre 2023, Châteauneuf-le-Rouge.

Châteauneuf-le-Rouge,Bouches-du-Rhône

Exposition dans le cadre des Arts Ephémère Itinérance avec Wendy Vachal pour une création spécifique au parc de Châteauneuf-Le-Rouge ainsi que : Atelier Bernard Briançon, Arielle Holtz, Johan Rochont, Cécile Savelli, Madely Schott.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Le Château – Hôtel de Ville MAC Arteum – musée d’art contemporain

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition as part of Arts Ephémère Itinérance with Wendy Vachal for a specific creation in the park of Châteauneuf-Le-Rouge as well as: Atelier Bernard Briançon, Arielle Holtz, Johan Rochont, Cécile Savelli, Madely Schott

Exposición en el marco de Arts Ephémère Itinérance con Wendy Vachal para una creación específica en el parque de Châteauneuf-Le-Rouge así como : Atelier Bernard Briançon, Arielle Holtz, Johan Rochont, Cécile Savelli, Madely Schott

Ausstellung im Rahmen der Arts Ephémère Itinérance mit Wendy Vachal für eine spezifische Kreation im Park von Châteauneuf-Le-Rouge sowie: Atelier Bernard Briançon, Arielle Holtz, Johan Rochont, Cécile Savelli, Madely Schott

