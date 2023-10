Faites comme chez vous- Annabel Schenck Le Château – Hôtel de Ville Châteauneuf-le-Rouge Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteauneuf-le-Rouge Faites comme chez vous- Annabel Schenck Le Château – Hôtel de Ville Châteauneuf-le-Rouge, 14 octobre 2023, Châteauneuf-le-Rouge. Châteauneuf-le-Rouge,Bouches-du-Rhône Le MAC Arteum présente une exposition monographique d’Annabel Schenck, « Faites comme chez vous »..

Le Château – Hôtel de Ville MAC Arteum – musée d’art contemporain

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



MAC Arteum presents a monographic exhibition by Annabel Schenck, « Faites comme chez vous ». El MAC Arteum presenta una exposición individual de Annabel Schenck, « Faites comme chez vous ». Das MAC Arteum zeigt eine monografische Ausstellung von Annabel Schenck, « Fühlen Sie sich wie zu Hause ».

