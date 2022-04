Le Château Haut Lavigne a 20 ans….et ça se fête!! Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Astier

Le Château Haut Lavigne a 20 ans….et ça se fête!! Saint-Astier, 14 mai 2022, Saint-Astier. Le Château Haut Lavigne a 20 ans….et ça se fête!! Saint-Astier

2022-05-14 11:00:00 – 2022-05-15

Saint-Astier Lot-et-Garonne Saint-Astier 20 20 EUR Le samedi 14 Mai 2022

16h à 18h : visites, dégustations…balade dans les vignes.

17h : dégustation d’anciens millésimes

Buvette, crêpes toutes la journée par L’Association « Le Caméléon sous la lune »

19h : repas

19h30 : animation par la « Batuc’a soif ! »

20h : repas : Amuse-bouche, Porcelet grillé et son accompagnement, dessert

Animation par le groupe « Ramasse ta marmaille » Le dimanche 15 Mai 2022

11h à 17h : visites, dégustations, balade dans les vignes.

12h à 14h : restauration sur place par le GAEC l’Oisonnière.

Animation par le groupe « Alyby »

14h à 17h : Stands artisans :

L’Atelier Au Fil des Saisons : animations créatives, Saveurs des Collines : vente de plants bio , Délire de vrilles : bijoux originaux, L’Atelier d’Ernestine : suspensions macramés, crochet…

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

