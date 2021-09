Fougères Château de Fougères Fougères, Ille-et-Vilaine Le château fort – Visite virtuelle Château de Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Dans le cadre du projet Européen VISTA-AR, le château de Fougères et ses partenaires anglais et français ont développé de nouveaux outils de médiation. Venez découvrir et tester ces dispositifs qui permettront à tous d’apprécier la forteresse d’un œil nouveau : visite virtuelle avec les casques oculus (spécialement dédiée aux personnes à mobilité réduite), maquettes 3D du château, tablettes de réalité augmentée… Le château comme vous ne l’avez jamais vu !

Château de Fougères Place Pierre Symon, 35300, Fougères

