LE CHATEAU FAIT SON CINEMA- SHERLOCK HOLMES ET LE COLLIER DE LA MORT

2022-08-12 – 2022-08-12 Ciné en plein air, Vendredi 12 Août 2022 – 22h dans la cour du Château d’Hardelot

Sherlock Holmes et le collier de la mort

1964 I De Terence Fisher et Frank Winterstein

Avec Christopher Lee, Hans Söhnker, Hans Nielsen

Sherlock Holmes et le Dr Watson tentent de résoudre le cas du vol du collier de Cléopâtre, trouvé par des archéologues en Égypte. Ils découvrent bientôt que le maléfique professeur Moriarty est derrière tout cela.

GRATUIT |1h27 | A partir de 12 ans

GRATUIT |1h27 | A partir de 12 ans

