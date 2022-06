LE CHATEAU FAIT SON CINEMA- SHERLOCK HOLMES, 22 juillet 2022, .

LE CHATEAU FAIT SON CINEMA- SHERLOCK HOLMES

2022-07-22 – 2022-07-22

Ciné en plein air, Vendredi 22 Juillet 2022 – 22h30 dans la cour du Château d’Hardelot

Sherlock Holmes

2009 I De Guy Ritchie

Par Anthony Peckham, Simon Kinberg

Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes… Flanqué de son fidèle ami le Docteur John Watson, l’intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un sens aigu de l’observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts; accessoirement, une droite redoutable…

GRATUIT | 2h08 | A partir de 12 ans

