Le château fait son cinéma Pontécoulant Pontécoulant Catégories d’évènement: Calvados

Pontécoulant

Le château fait son cinéma Pontécoulant, 14 mai 2022, Pontécoulant. Le château fait son cinéma Pontécoulant

2022-05-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-14 00:00:00 00:00:00

Pontécoulant Calvados Pontécoulant 15h Ouverture du site

Jeux XXL ouverts dès ouverture du site

15h15 Visite classique (20 min)

15h15 Diffusion du Plaisir (1h37)

16h15 Visite théâtralisée (20 min)

17h Diffusion du Roi et l’oiseau (1h23)

17h15 Visite classique (20 min)

18h30 Diffusion de Peau d’âne (1h31)

18h45 Visite sensorielle (30 min)

20h30 Arrivée de l’acteur

20h45 Visite à la chandelle (45 min ?)

21h45 Tombée de la nuit : 21h30. Film en plein air. Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/seances-cinema-a-pontecoulant

pour les séances de cinéma à l’intérieur du château, jauge limitée.

Réservation sur place pour les visites du château, jauge limitée. 15h Ouverture du site

Jeux XXL ouverts dès ouverture du site

15h15 Visite classique (20 min)

15h15 Diffusion du Plaisir (1h37)

16h15 Visite théâtralisée (20 min)

17h Diffusion du Roi et l’oiseau (1h23)

17h15 Visite classique (20 min)

18h30 Diffusion… chateaudepontecoulant@condenormandie.fr +33 2 31 69 62 54 15h Ouverture du site

Jeux XXL ouverts dès ouverture du site

15h15 Visite classique (20 min)

15h15 Diffusion du Plaisir (1h37)

16h15 Visite théâtralisée (20 min)

17h Diffusion du Roi et l’oiseau (1h23)

17h15 Visite classique (20 min)

18h30 Diffusion de Peau d’âne (1h31)

18h45 Visite sensorielle (30 min)

20h30 Arrivée de l’acteur

20h45 Visite à la chandelle (45 min ?)

21h45 Tombée de la nuit : 21h30. Film en plein air. Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/seances-cinema-a-pontecoulant

pour les séances de cinéma à l’intérieur du château, jauge limitée.

Réservation sur place pour les visites du château, jauge limitée. Pontécoulant

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pontécoulant Autres Lieu Pontécoulant Adresse Ville Pontécoulant lieuville Pontécoulant Departement Calvados

Pontécoulant Pontécoulant Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontecoulant/

Le château fait son cinéma Pontécoulant 2022-05-14 was last modified: by Le château fait son cinéma Pontécoulant Pontécoulant 14 mai 2022 Calvados Pontécoulant

Pontécoulant Calvados