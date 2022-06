LE CHATEAU FAIT SON CINEMA – MR HOLMES

2022-08-05 – 2022-08-05 Ciné en plein air, Vendredi 5 Août 2022 – 22h dans la cour du Château d’Hardelot 62360 CONDETTE

Mr. Holmes

2016 I De Bill Condon

Par Jeffrey Hatcher, Mitch Cullin

Avec Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker

En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sussex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude recherchée n’est que de façade… Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours.

GRATUIT | 1h44 | A partir de 12 ans

