2022-07-15 – 2022-07-15 Ciné en plein air, Vendredi 15 Juillet 2022 – 22h30 dans la cour du Château d’Hardelot

Le Chien des Baskerville

1959 I De Terence Fisher

Par Peter Bryan, Arthur Conan Doyle Avec Peter Cushing, André Morell, Francis De Wolff Le malheur poursuit la famille Baskerville depuis que Sir Hugo, un ancêtre, tua une paysanne.

Tous les membres de la famille meurent de mort violente annoncée et provoquée par un chien fantastique. Henry Baskerville, qui arrive d’Afrique du Sud, décide d’habiter le château maudit, mais il est accompagné de ses amis le Dr Mortimer, Sherlock Holmes et le Dr Watson.

