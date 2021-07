Jarrie Jarrie Isère, Jarrie « Le Château est à vendre » Jarrie Jarrie Catégories d’évènement: Isère

« Le Château est à vendre » Jarrie, 7 juillet 2021, Jarrie.
Route de Bon Repos Château de Bon Repos

Jarrie Isère Jarrie Visite théâtralisée du Château de Bon Repos, sous la forme d’un «vrai» spectacle de théâtre, par la Compagnie du Château Ivre (LCCI), troupe de Bon Repos.

Masques obligatoires

Organisé par l’association du château de Bon Repos contact@chateaudebonrepos.com +33 4 76 68 71 07 http://www.chateaudebonrepos.com/ dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole

