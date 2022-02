Le château enchanteur Musée du château de Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Le château enchanteur Musée du château de Mayenne, 14 mai 2022, Mayenne. Le château enchanteur

Musée du château de Mayenne, le samedi 14 mai à 19:00

Une soirée remplie d’illusions où les visiteurs en viennent à douter du réel… Vous n’avez rien à prévoir, juste à vous laisser guider et nous vous concoctons le programme d’une soirée magique… Mais attention ! Il se pourrait bien que l’on vous joue un tour… La Compagnie Mister Alambic a carte blanche ce soir ! Elle mène les spectateurs dans un parcours atypique où les propositions spectaculaires sont le reflet des différentes formes que revêt la magie. Alors, laissez-vous charmer… Des petits groupes savamment constitués partiront sur différents parcours pour vivre une expérience unique, à la rencontre de la magie de foire avec Nandor et son entresort, la magie de cabaret avec Baptiste et ses 52 cartes et les magies poétiques de l’étrange Kamidopof et des bulles de Vincent WÜTHRICH. De 19h à 23h / durée environ 40 minutes Carte blanche à la compagnie Mister Alambic qui mène les spectateurs dans un parcours atypique et magique ! Musée du château de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne, Mayenne Pays de la Loire, France Mayenne Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Musée du château de Mayenne Adresse Place Juhel, 53100 Mayenne, Mayenne Pays de la Loire, France Ville Mayenne lieuville Musée du château de Mayenne Mayenne Departement Mayenne

Musée du château de Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

Le château enchanteur Musée du château de Mayenne 2022-05-14 was last modified: by Le château enchanteur Musée du château de Mayenne Musée du château de Mayenne 14 mai 2022 mayenne Musée du château de Mayenne Mayenne

Mayenne Mayenne