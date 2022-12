Le château en musique Saint-André-sur-Sèvre, 7 mai 2023, Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre.

Le château en musique

Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

2023-05-07 16:00:00 – 2023-05-07

La ville Château de St Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre

Deux-Sèvres

Saint-André-sur-Sèvre

EUR Les ensembles de musique ancienne guidés par Claire Bodénan vous accueillent à l’entrée du donjon du château.

Au programme, des pièces instrumentales et vocales du Moyen-Âge, de la Renaissance et du Baroque.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir en musique un magnifique monument historique et des instruments peu connus.

En partenariat avec le Château de Saint-Mesmin.

