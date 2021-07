Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin, Wangenbourg-Engenthal Le château en fête – Chapitre 1 Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wangenbourg-Engenthal

Le château en fête – Chapitre 1 Wangenbourg-Engenthal, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Wangenbourg-Engenthal. Le château en fête – Chapitre 1 2021-07-25 – 2021-07-25

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal EUR Venez découvrir le château en fête ! Chapitre 1 : Venez assister à un spectacle de combat présenté par la compagnie l’Ost du Hibou.

Laissez vous tenter par une représentation de théâtre burlesque « La Légende de Verbruntschneck ».

Prenez le temps d’écouter un concert médiéval en acoustique (chant et instrument) joué par le groupe Gøljan. Laissez vous surprendre par une projection inédite dans une géode en forme d’Igloo au pied du château….

Sans oublier les figurants en costumes d’époque qui animeront cette journée au château ! Accès au château de 14h à 16h puis de 16h à 18h pour ces différentes représentations. Tout public

Tarif : 5 euros par personne (pour deux heures de représentations)

Place limité

Réservation obligatoire auprès l’Office de Tourisme

Information et réservation au 03.88.87.33.50

