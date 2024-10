Le Château du Père Noël La Ferté-Saint-Aubin, samedi 30 novembre 2024.

Le Château du Père Noël

Chateau de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin Loiret Dimanche

Venez fêter Noël au château ! Le château de la Ferté St Aubin redevient, le temps du mois de décembre, le Château du Père Noël.

De la cave au grenier, vous plongerez dans une aventure familiale unique et théâtralisée.Familles

Depuis quelques semaines, rien ne va plus ! Les Lutins sèment la pagaille dans le château… Le Père Noël ne sait plus quoi faire, il est totalement désemparé ; c’est la raison pour laquelle vous êtes invités dans son domaine.

On raconte qu’au départ, c’est Lutin farceur qui aurait voulu jouer un tour à ses camarades… La belle idée à quelques jours des fêtes de fin d’année !

Alors qu’il ne reste que peu de temps pour préparer Noël, tous les lutins n’en font qu’à leur tête.

De 2 à 99 ans, nous vous proposons une aventure enchantée par petits groupes durant laquelle vous plongerez dans des décors féériques ! 1515 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 14:00:00

fin : 2024-12-22 18:00:00

Chateau de la Ferté

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-ferte.com

L’événement Le Château du Père Noël La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-10-07 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

samedi 30 novembre 2024 Le Château du Père Noël La Ferté-Saint-Aubin Le Château du Père Noël Chateau de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin Loiret 2024-11-30 à 14:00:00 .Venez fêter Noël au château ! Le château de la Ferté St Aubin redevient, le temps du mois de décembre, le Château du Père Noël. De la cave au grenier, vous plongerez dans une aventure familiale unique et théâtralisée.