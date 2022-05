LE CHATEAU DU PAILLY : MARCHÉ ARTISANAL Le Pailly Le Pailly Catégorie d’évènement: Le Pailly

LE CHATEAU DU PAILLY : MARCHÉ ARTISANAL Le Pailly, 15 mai 2022, Le Pailly. LE CHATEAU DU PAILLY : MARCHÉ ARTISANAL Le Pailly

2022-05-15 – 2022-05-15

Le Pailly Haute-Marne 1 rue du Breuil de Saint Germain RENAISSANCE CHATEAU DU PAILLY Le Pailly Venez découvrir des artisans locaux dans un cadre idyllique grâce au marché artisanal de l’Association Renaissance Château du Pailly, en partenariat avec le Comité des Fêtes du Pailly. Retrouvez noss exposants locaux : – Calba Terra (Fabrication de luminaires)

– A.Réjane Pintura Créa (Fabrication d’objets décoratifs)

– Escargots du Plateau (Élevage et transformation d’escargots)

– Les saveurs d’Annalice (Artisans huilier)

– Nougatine du Perthois (Fabrication de nougatine) … et bien d’autres artisans et producteurs ! Buvette et restauration sur place. chateaudupailly@outlook.fr +33 6 03 84 45 12 Venez découvrir des artisans locaux dans un cadre idyllique grâce au marché artisanal de l’Association Renaissance Château du Pailly, en partenariat avec le Comité des Fêtes du Pailly. Retrouvez noss exposants locaux : – Calba Terra (Fabrication de luminaires)

– A.Réjane Pintura Créa (Fabrication d’objets décoratifs)

– Escargots du Plateau (Élevage et transformation d’escargots)

– Les saveurs d’Annalice (Artisans huilier)

– Nougatine du Perthois (Fabrication de nougatine) … et bien d’autres artisans et producteurs ! Buvette et restauration sur place. Le Pailly

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Pailly Autres Lieu Le Pailly Adresse Ville Le Pailly lieuville Le Pailly

Le Pailly Le Pailly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pailly/

LE CHATEAU DU PAILLY : MARCHÉ ARTISANAL Le Pailly 2022-05-15 was last modified: by LE CHATEAU DU PAILLY : MARCHÉ ARTISANAL Le Pailly Le Pailly 15 mai 2022

Le Pailly