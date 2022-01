Le château d’If en famille Marseille 7e Arrondissement, 22 janvier 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Ces visites d’1h destinées au jeune public, vous permettront de percer les mystères de la forteresse tout en s’amusant. Architecture, histoire de France, protection du patrimoine naturel et bien sûr littérature sont au programme !

Attention la jauge est limitée.

Enfants de 7 ans à 14 ans (les familles avec des enfants d’âges différents sont néanmoins acceptées).



Réservation obligatoire par mail à animateur.if@monuments-nationaux.fr

Ces visites sont proposées dans le respect des mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et le pass sanitaire pour les plus de 12 ans et deux mois.

Tout au long de l’année, venez participer à des visites familles pour partager un moment entre petits et grands et découvrir le célèbre château d’If.

animateur.if@monuments-nationaux.fr

