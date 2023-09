Jose Daoudal, peintre , pastelliste et magicien des ciels ! Le Château d’Hauterives Argentré, 15 septembre 2023, Argentré.

Cette année encore, le château d’Hauterives ouvrira ses portes aux visiteurs pour les journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 16 et 17 septembre prochains. Une belle occasion de découvrir l’histoire du château d’Hauterives, ses bâtiments, sa chapelle, son jardin fleuri et son potager.

Lors de ces 2 journées exceptionnelles, le château accueillera, dans ses anciennes écuries, une exposition de José Daoudal, artiste peintre paysagiste renommé pour la beauté de ses ciels et la légèreté de ses nuages.

José Daoudal se définit comme « un peintre de plein air », capteur d’ambiances et de sensations. C’est dans la nature face au motif au fil des saisons qu’il aime peindre la lumière, le ciel et l’eau. Il a peint de nombreux lieux mayennais. L’exposition au château d’Hauterives présentera plus de 30 œuvres, disponibles à l’achat.

Le château d’Hauterives ouvrira ses portes le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 12h à 18h30.

Le Château d’Hauterives 53210 Argentré Argentré 53210 Mayenne Pays de la Loire 06 26 22 49 51 http://www.chateauhauterives.fr Le château d’Hauterives date de la période médiévale. Il fut remanié en 173, puis en 2007. Il possède d’anciennes écuries, un pigeonnier (1532), une chapelle (1762), un pavillon d’angle XVIII°, une maison de gardien, divers bâtiments et une maison de gardien. Un jardin en terrasse composé de buis , de taupières et de roses accueillera Alain Chudeau, guitariste classique de renom, dimanche le 22 septembre. Il interprétera des oeuvres de Villa-Lobos, Barrios et Mertz, durant les premières 15 minutes de chaque heure à partir de 13 heures. En cas de pluie, le concert se tiendra dans les anciennes écuries restaurées en salle de réception. Parking à l’entrée du château. Argentré est situé à 11 km au nord-est de Laval.rd-est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T12:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Jose DAOUDAL, peintre