Le Château des Stuarts en fête Aubigny-sur-Nère, vendredi 12 juillet 2024.

Cet évènement prendra place dans l’enceinte du château. Il se veut un moment festif où familles et amis se retrouveront en attendant la prochaine édition des Fêtes Franco-Ecossaises qui se tiendra en juillet 2025.

Programme

Vendredi 12 juillet en soirée concert gratuit du groupe The Sidh.

Samedi 13 juillet le pipe-band d’Aubigny-sur-Nère et celui de Genève (Suisse) proposeront des aubades sur le marché hebdomadaire. L’après-midi, un concert gratuit sera donné dans la cour du château des Stuarts (à déterminer). Animations musicales en ville au cours de la soirée.

Dimanche 14 juillet visite théâtralisée de la ville à 15h. Feu d’artifice aux étangs en soirée.

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

