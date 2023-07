Visite guidée d’une partie des ruines du Château Le château des évêques d’Alet Cournanel, 15 septembre 2023, Cournanel.

Visite guidée d’une partie des ruines du Château 15 – 17 septembre Le château des évêques d’Alet Gratuit. Sur inscription. Groupe de 6 personnes au maximum. Veuillez noter que les enfants devront être accompagnés par leurs responsables. Nous tenons à préciser que le site ne dispose pas encore d’aménagements pour l’accessibilité.

Dans le cadre de la visite guidée du château des Évêques d’Alet à Cournanel, nous commencerons par l’entrée de la rue de la tour, située devant le parking

La journée du 15 Septembre 2023 est réservée uniquement aux écoliers.

Le château des évêques d’Alet Rue de la tour, 11300 Cournanel Cournanel 11300 Aude Occitanie 06 19 48 60 82 [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 48 60 82 »}] La seigneurie de Cournanel appartenait à l’abbé du monastère d’Alet, Barthélémy, de 1310 à 1333. C’est suite à l’acte de partage des domaines entre l’évêque et le chapitre en 1321 que le château fut construit. La visite guidée d’une partie du château concerne les tours partiellement détruites et se fera selon des plages horaires définies. Parking communal à proximité.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T10:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©Renata Zabrockis