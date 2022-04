Le Château des énigmes Laàs Laàs Catégories d’évènement: Laàs

Cette "enquête participative", alliant astronomie et biodiversité vise à établir un lien entre la pollution lumineuse et la biodiversité nocturne. Un dispositif lumineux permettra d'attirer quelques espèces nocturnes avant de se tourner vers les étoiles.

