Bénouville Calvados Après 4 ans d’absence, le Château des Enfants fera son grand retour au château de Bénouville, dimanche 26 juin de 10h à 18h.

La route sera le thème de cette 6e édition, en lien avec la compétence aménagement du Département du Calvados.

De nombreux ateliers gratuits d’éveil et d’aventures, de découvertes et d’initiations ainsi que des jeux animés par les agents et les partenaires du Département seront proposés aux enfants de moins de 10 ans et à leurs parents.

