Durée 1H. Visite animée par un guide-conférencier. RDV devant la grille d’entrée (fermée) : samedi après-midi et dimanche après-midi à 15h, 16h et 17h, dimanche matin à 10h et 11h. L’exposition permanente consacrée à l’espace naturel protégé de la rive sud du lac a été installée dans l’une des tours du château.

Une présentation des ruines de cette ancienne demeure comtale, occasion de redécouvrir le passé de ce lieu prestigieux. Une expo permanente consacrée à la biodiversité du site complètera la visite.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

