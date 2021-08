Tanlay Château de Tanlay Tanlay, Yonne Le château de Tanlay vous invite à une visite à travers les siècles Château de Tanlay Tanlay Catégories d’évènement: Tanlay

Démonstration et savoir faire des Métiers d’Arts (maître verrier, métallurgie, menuiserie). Guide en costume tous le week-end et visites commentées. Ouverture du jardin privé et de la chapelle.

Tarif préférentiel | Sur inscription

Les métiers d’Arts sont à l’honneur au château de Tanlay. Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse, 89430 Tanlay Tanlay Yonne

