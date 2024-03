Le château de Taillefer, archéologie et paysage Gintrac, samedi 15 juin 2024.

Lors de cette balade, une archéologue de la cellule départementale d’archéologie du Lot et le chargé de mission urbanisme, paysage et habitat au Parc naturel régional des Causses du Quercy vous présenteront le site de Taillefer. Revenant sur les sondages archéologiques réalisés en 2020 et les aménagements récents, cette visite commentée donnera une nouvelle lecture de l’architecture du château, de son histoire et des paysages dans lesquels il s’inscrit.

Cette animation est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire Causses et vallée de la Dordogne.

Inscription >> Via le site d’inscription du Pays d’Art et d’Histoire Causses et vallée de la Dordogne

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 17:00:00

