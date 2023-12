Marché des Colporteurs et spectacle musical Le château de Sanzay Argentonnay, 16 décembre 2023 15:00, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

L’occasion de découvrir la Colporteuse et de faire ses emplettes avant les fêtes. La journée se terminera par une douce veillée au coin du feu, Céline Verdier, conteuse, nous rassemblera autour d’un spectacle musical à partir de 9 ans, gratuit..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Le château de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An opportunity to discover La Colporteuse and do some pre-holiday shopping. The day will end with a cosy evening by the fire, as storyteller Céline Verdier brings us together for a free musical show for ages 9 and up.

Descubra La Colporteuse y haga sus compras antes de las fiestas. La jornada terminará con una agradable velada junto al fuego, en la que la cuentacuentos Céline Verdier ofrecerá un espectáculo musical gratuito para niños a partir de 9 años.

Die Gelegenheit, die Colporteuse zu entdecken und vor den Feiertagen einzukaufen. Der Tag endet mit einer gemütlichen Nachtwache am Kamin. Die Geschichtenerzählerin Céline Verdier wird uns zu einem musikalischen Schauspiel versammeln.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Bocage Bressuirais