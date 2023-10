Exposition Noir et Blanc Le château de Sanzay Argentonnay, 2 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Venez jeter un oeil au château de Sanzay, il y a une nouvelle exposition de Léa Giret et Paul Renault avec de jolies oeuvres, entre NOIR & BLANC, entre ombre et lumière, photos et peintures, poésie et provocation… À ne pas manquer..

2023-10-02 fin : 2023-10-06 17:30:00. EUR.

Le château de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and take a look at Château de Sanzay, where there’s a new exhibition by Léa Giret and Paul Renault featuring some lovely works, between BLACK & WHITE, shadow and light, photos and paintings, poetry and provocation? Not to be missed.

Venga a ver la nueva exposición de Léa Giret y Paul Renault en el Château de Sanzay, con unas obras preciosas, a caballo entre el BLANCO Y NEGRO, la sombra y la luz, las fotos y los cuadros, la poesía y la provocación.. No se la pierda.

Im Schloss Sanzay gibt es eine neue Ausstellung von Léa Giret und Paul Renault mit schönen Werken zwischen SCHWARZ & WEISS, zwischen Licht und Schatten, Fotos und Gemälden, Poesie und Provokation? Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Bocage Bressuirais