Ciné plein air à La Colporteuse Le château de Sanzay Argentonnay, 8 juillet 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Ciné plein air à La Colporteuse, on ouvre le bar associatif dès 19h avec une petite ambiance musicale au château, et de quoi grignoter sur place ! Puis représentation théâtrale des jeunes de l’Atelier Théâtre, et projection du film « Heureux les fêlés », à la nuit tombée..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 23:30:00. EUR.

Le château de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema at La Colporteuse, the bar opens at 7pm with music in the château, and snacks on offer! Then a theatrical performance by young people from the Atelier Théâtre, and a screening of the film « Heureux les fêlés », at nightfall.

Cine al aire libre en La Colporteuse, con apertura del bar a las 19:00 h, música en el castillo y aperitivos A continuación, actuación teatral de los jóvenes del Atelier Théâtre y proyección de la película « Heureux les fêlés », al anochecer.

Open-Air-Kino in La Colporteuse, die Vereinsbar wird ab 19 Uhr mit musikalischer Untermalung im Schloss eröffnet, und es gibt Snacks vor Ort! Anschließend Theateraufführung der Jugendlichen des Atelier Théâtre und Vorführung des Films « Heureux les fêlés » bei Einbruch der Dunkelheit.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Bocage Bressuirais