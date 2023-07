ARTS ET REGARDS Le Château de Saint-Alban-sur-Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole, 5 septembre 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

Comme à leur habitude les membres de l’association Arts et Regards nous proposent une Exposition de peintures

variées. Nous aurons l’occasion de découvrir une trentaine de tableaux.

Les artistes viendront peindre pendant les Journées Européennes du P….

2023-09-05 fin : 2023-11-04 17:30:00. EUR.

Le Château de Saint-Alban-sur-Limagnole

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



As usual, the members of the Arts et Regards association are presenting an exhibition of a variety of paintings

paintings. We will have the opportunity to discover some thirty paintings.

The artists will be painting during the Journées Européennes du P…

Como de costumbre, los miembros de la asociación Arts et Regards han organizado una exposición de pintura variada

exposición. Tendremos la oportunidad de descubrir una treintena de cuadros.

Los artistas pintarán durante las Journées Européennes du P…

Wie üblich bieten die Mitglieder des Vereins Arts et Regards eine Ausstellung von Gemälden an

abwechslungsreich zu gestalten. In der Ausstellung werden etwa 30 Bilder gezeigt.

Die Künstler werden während der Europäischen Tage des Denkmals malen.

