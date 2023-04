Soirées Piano Bar – Château de Richebois Le Château de Richebois, 1 janvier 2023, Salon-de-Provence.

Que la nouvelle année commence avec le sourire et en musique !.

2023-01-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-12-31 . .

Le Château de Richebois Route D’Eyguières

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Let the new year begin with a smile and music!

¡Que el nuevo año comience con una sonrisa y música!

Möge das neue Jahr mit einem Lächeln und mit Musik beginnen!

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme de Salon de Provence