Le château de Querqueville – visite commentée Cherbourg-en-Cotentin, 11 décembre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Le château de Querqueville – visite commentée Cherbourg-en-Cotentin

2022-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-11

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Ce château aurait été édifié vers 1730 par Jacques Barbou, seigneur de Querqueville. Son petit-fils voulait le faire démolir et le reconstruire un peu plus bas, la façade tournée vers la mer. La Révolution l’empêchera de mener à bien son projet. On dit qu’en 1811, en visite sur les lieux, Napoléon 1er aurait manifesté l’intention d’y élever un palais pour le roi de Rome. Le château appartiendra par succession aux Le Fèbvre de la Grimonnière, puis aux Lucas de Couville. La commune l’achètera en 1938 pour y installer l’hôtel de ville. D’un point de vue architectural, l’édifice est typique des constructions monumentales du XVIIIe siècle avec une grande façade à deux rangées de fenêtres et un avant-corps central surmonté d’un fronton triangulaire. Un bel escalier en fer à cheval permet d’accéder au perron.

