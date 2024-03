Le château de Néons-sur-Creuse Néons-sur-Creuse, jeudi 18 juillet 2024.

Le château de Néons-sur-Creuse Néons-sur-Creuse Indre

Jeudi

Venez découvrir le château de Néons-sur-Creuse aux côtés de sa propriétaire

Nous serons accueillis par la propriétaire, Madeleine Jourdan-Barry. Elle nous racontera l’histoire du château construit à la frontière du Berry et du Poitou au XIVe siècle et aussi celle de sa restauration qu’elle a entrepris avec passion pendant de nombreuses années avec la farouche volonté de respecter l’esprit des lieux. Elle nous fera découvrir le fameux escalier du XVIe siècle de style italien dit rampe sur rampe et un imposant pressoir situé dans l’une des dépendances datant de 1740 rappelant que cette région était alors couverte de vignes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:30:00

fin : 2024-07-18

Place des Marronniers

Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

