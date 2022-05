Le Château de Montivert : visite commentée. Saint-André-en-Vivarais Saint-André-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-André-en-Vivarais

Le Château de Montivert : visite commentée. Saint-André-en-Vivarais, 1 mai 2022, Saint-André-en-Vivarais. Le Château de Montivert : visite commentée. Montivert Château de Montivert Saint-André-en-Vivarais

2022-05-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-31 19:00:00 19:00:00 Montivert Château de Montivert

Saint-André-en-Vivarais Ardêche EUR 5 Ce majestueux château néo-gothique fût lors de sa construction en 1857 au top de la modernité et du confort de son époque. Vous arpenterez 6 niveaux, d’innombrables pièces et les 81 marches de son grand escalier suspendu. Visite guidée sur rendez-vous. acavroy@gmail.com +33 6 33 52 71 83 Montivert Château de Montivert Saint-André-en-Vivarais

Détails Catégories d'évènement: Ardèche, Saint-André-en-Vivarais

Saint-André-en-Vivarais Ardêche