atelier gravure Le château de Mons Arlanc Catégories d’Évènement: Arlanc

Puy-de-Dôme atelier gravure Le château de Mons Arlanc, 16 septembre 2023, Arlanc. atelier gravure Samedi 16 septembre, 14h30 Le château de Mons 10 participants sur inscription Atelier gravure Atelier costume en gravure Château de Mons

Le 16 septembre 2023, de 14h à 17h30

Journée du Patrimoine Atelier enfant et/ou adulte — à partir de 7 ans

10 participants Marion installe un petit atelier d’édition dans une salle du château pour vous permettre de réaliser une gravure en couleur.

Cet atelier est réservé aux personnes ayant vu le spectacle « la Robe à histoires de Capucine » lors de sa tournée à domicile, dans le cadre de l’Été culturel 2023. Le château de Mons 63220 Arlanc Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 95 78 55 https://www.chateau-de-mons-arlanc.com/ Le château s’inscrit parfaitement dans ‘L’Auvergne, Nouveau Monde » : c’est un château inspiré de la Renaissance italienne qui présente, dans ses collections, une collection d’estampes particulières, appelées Mondo Nuevo (Monde Nouveau) en Italie. La découverte des lieux vous entraînera encore vers l’Italie avec les décoration du peintre Dedominicci, vers 1880. Inscrit en 2012 au titre des Monuments Historiques, le château est membre de La Demeure Historique et du Comité des Parcs et Jardins d’Auvergne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Marion Janin Détails Catégories d’Évènement: Arlanc, Puy-de-Dôme Autres Lieu Le château de Mons Adresse 63220 Arlanc Ville Arlanc Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Le château de Mons Arlanc

Le château de Mons Arlanc Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlanc/