Découvrez une promenade à travers le parc, une visite de la chapelle et une immersion captivante dans l’exposition de photos animalières Le château de Monbrun Monbrun Monbrun Catégories d’Évènement: Gers

Monbrun Découvrez une promenade à travers le parc, une visite de la chapelle et une immersion captivante dans l’exposition de photos animalières Le château de Monbrun Monbrun, 16 septembre 2023, Monbrun. Découvrez une promenade à travers le parc, une visite de la chapelle et une immersion captivante dans l’exposition de photos animalières 16 et 17 septembre Le château de Monbrun Gratuit. Entrée libre. Le parc, conçu par le paysagiste Edouard André, ainsi que la chapelle du XVIe siècle, bénéficient d’une visite libre et sont classés au titre des Monuments historiques.

De plus, une exposition de photographies animalières intitulée : « La faune secrète de Monbrun » est présentée dans le parc. Le château de Monbrun 41 rue Adolphe Cadeot, 32600 Monbrun Monbrun 32600 Gers Occitanie Ce château, construit au XIXe siècle selon un plan quadrangulaire et agrémenté de quatre tours octogonales, présente une élévation comprenant deux étages et des combles, reposant sur un soubassement partiellement enterré.

Le parc qui entoure le château a été conçu par Edouard André à partir de 1896.

Les abords immédiats du château sont aménagés à la française, tandis que le parc paysager s’étend vers le nord en harmonie avec la topographie du terrain.

Les perspectives lointaines, bien que moins dégagées qu’à l’origine, permettent encore d’apercevoir l’ancien moulin situé au nord de la propriété. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©De Pins Etienne Détails Catégories d’Évènement: Gers, Monbrun Autres Lieu Le château de Monbrun Adresse 41 rue Adolphe Cadeot, 32600 Monbrun Ville Monbrun Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Le château de Monbrun Monbrun

Le château de Monbrun Monbrun Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbrun/

Découvrez une promenade à travers le parc, une visite de la chapelle et une immersion captivante dans l’exposition de photos animalières Le château de Monbrun Monbrun 2023-09-16 was last modified: by Découvrez une promenade à travers le parc, une visite de la chapelle et une immersion captivante dans l’exposition de photos animalières Le château de Monbrun Monbrun Le château de Monbrun Monbrun 16 septembre 2023