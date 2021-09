Le château de Launaguet les reçoit ! Château de Launaguet, 18 septembre 2021, Launaguet.

Le château de Launaguet les reçoit !

du samedi 18 septembre au jeudi 30 septembre à Château de Launaguet

Nous avons commencé un magnifique partenariat avec Launaguet depuis 2019. Cette aventure de plus en plus enrichissante, nous permets de participer activement à la vie culturelle de Launaguet et de ses habitants. Ces échanges, favorisent les connaissances artistiques et la découverte de nouveaux artistes aussi. Cette année avec le pôle culturel de la ville de Launaguet nous avons proposé deux magnifiques artistes qui seront avec le sculpteur Romain Tiercin. Exposition du 18 au 30 septembre 2021 à Launaguet PIERROT MEN, photographe international Son exposition sur Launaguet sera différente, bien entendu, de celle qui est proposée à la galerie 21 de Toulouse Place du Salin. Ces deux expositions se feront écho. L’une dans la collection inédite des œuvres numérotées de Monsieur Men, l’autre à Launaguet par les tirages sur aluminium dans des formats inhabituels, sans oublier deux surprises. Au château de Launaguet, dans l’orangerie, vous pourrez découvrir les instants suspendus d’un humaniste visionnaire. Du noir et blanc en passant par quelques couleurs, vous pourrez vous promener dans l’île de Pierrot Men. Un voyage aux mille saveurs ! « Je ne peux vous donner que ma vision personnelle et vous révéler mes entretiens avec Monsieur Men toujours d’une grande générosité. Il ne parle pas beaucoup de lui, il préfère que l’on regarde son travail. Et pour tout dire, je le comprends tellement ! À chaque contact téléphonique, je perçois un homme inspiré, un homme qui devine l’essence du monde. Un homme qui, à la force du regard, nous apprend à déceler et à redécouvrir cette humilité qui nous fait « Homme ». Pour tous les clichés de Pierrot Men, une histoire pour lui, mais aussi pour nous. » JACQUES PLACÉS, Graveur, plasticien, … Une installation hors du commun vous attend ! Dans la salle des mariages au château un livre démonté et quelques gravures seront présentés dans les vitrines. » En période de confinement, le San Sébastien s’est imposé à moi. J’avais depuis toujours un regard pour ses images peintes par nos maîtres…À partir de cent croquis réalisés, que j’avais sous la main (à défaut de modèle en chair et en os), et du livre « Sébastien Le Renaissant de Jacques Darriulat ….. J’ai travaillé dans mon atelier au milieu des montagnes. Plume à la main et à l’encre de Chine, j’ai travaillé plus de 100 représentations du Sébastien et des crucifixions sur un papier absorbant. Le choix du trait premier revisité par l’huile et peint en plein air sans retouche « a fresco est une volonté délibérée de ma part afin de « rester dans l’instant émotionnel du » peindre ». Ces dessins alors, comme à mon habitude de travail, sont devenus les bases pour réaliser des eaux fortes, des peintures et un livre démonté à la fin. Les 100 dessins sont fidèles à mon besoin de grandes séries … De multiplications. La métempsycose, l’incarnation et la désincarnation restent des thèmes que je manipule picturalement souvent avec le désir de revisiter les mythes. » Les peintures à l’huile, exposées au château dans l’orangerie, sont 10 bois contreplaqués au format vertical recto verso. Elles seront suspendues pour que l’air, le souffle, et le passage des visiteurs les entraînent dans une danse aléatoire. L’image est double et libre dans l’espace. Au total, 20 postures du Sébastien revisitées seront représentées avec deux grands cercles recto verso et une marionnette aux deux sexes.(Le pagne en papier cache les 2 sexes) La marionnette transpercée de 7 flèches réinstalle un corps fétiche en liaison avec les dessins des cercles et panneaux verticaux. Deux cercles représentent les quatre éléments : l’air, l’eau, la terre et le feu qui réinstallent ce rapport au cosmos du corps transpercé par les flèches et les méridiens cosmiques. « L’ange puzzle » étant une jolie surprise pour tout un chacun petit ou grands le jeu est toujours une belle manière d’apprendre.

Gratuit

Exposition du 18 au 30 septembre 2021 à Launaguet PIERROT MEN, photographe international et JACQUES PLACÉS, Graveur, plasticien

Château de Launaguet 95 Chemin des Combes 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T09:30:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T09:30:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T09:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T09:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-27T09:30:00 2021-09-27T18:30:00;2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T18:30:00