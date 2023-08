Concert de La Bedoune pour le Folk Club de Cahors avec du Folk contemporain Le Château de Labastide Marnhac Labastide-Marnhac, 24 novembre 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

Concert de La Bedoune vendredi 24 novembre.

Ces deux là jouent ensemble depuis très longtemps et se sont produits un peu partout en France et même à Memphis Tennessee. Durant leur parcours Ils ont eu de nombreuses occasions d’échanger, de jammer avec des musiciens de blues Américains.

Cécile chante ses histoires qui sont comme autant de petits squelettes dans son sillage et sa musique est un mélange de tout ce qu’elle a entendu, appris et chanté depuis sa plus tendre enfance.

Elle joue de la basse, et Greg de la guitare, ils jouent de la grosse caisse et de la caisse claire avec leurs pieds. Dans un pot, ils mettent des petits morceaux d’âme, de vie, de joie et de colère aussi, offrant à leur public une mixture très spéciale : leur « Frenchy blues ».

Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 23:00:00. 10 EUR.

Le Château de Labastide Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



Concert by La Bedoune on Friday November 24.

These two have been playing together for a very long time, and have performed all over France and even in Memphis Tennessee. Along the way, they’ve had many opportunities to jam with American blues musicians.

Cécile sings her stories, which are like little skeletons in her wake, and her music is a blend of everything she’s heard, learned and sung since she was a little girl.

She plays bass, Greg plays guitar, and they play the bass drum and snare drum with their feet. In a jar, they put little bits of soul, life, joy and anger too, offering their audience a very special mixture: their « Frenchy blues ».

Reservations are highly recommended, either by e-mail at folkclubcahors@gmail.com, or by telephone on 06 86 06 85 83.

Concierto de La Bedoune el viernes 24 de noviembre.

Estos dos músicos llevan mucho tiempo tocando juntos y han actuado por toda Francia e incluso en Memphis Tennessee. A lo largo de su carrera, han tenido muchas oportunidades de improvisar con músicos de blues americanos.

Cécile canta sus historias, que son como pequeños esqueletos a su paso, y su música es una mezcla de todo lo que ha oído, aprendido y cantado desde que era pequeña.

Ella toca el bajo y Greg la guitarra, y ellos tocan el bombo y la caja con los pies. En un tarro, meten también pedacitos de alma, vida, alegría y rabia, ofreciendo a su público una mezcla muy especial: su « Frenchy blues ».

Se recomienda encarecidamente reservar, ya sea por correo electrónico en folkclubcahors@gmail.com o por teléfono en el 06 86 06 85 83.

Konzert von La Bedoune am Freitag, den 24. November.

Die beiden spielen schon sehr lange zusammen und sind schon überall in Frankreich und sogar in Memphis Tennessee aufgetreten. Während ihrer Reise hatten sie viele Gelegenheiten, sich auszutauschen und mit amerikanischen Bluesmusikern zu jammen.

Cécile singt ihre Geschichten, die wie kleine Skelette in ihrem Kielwasser sind, und ihre Musik ist eine Mischung aus allem, was sie seit ihrer frühesten Kindheit gehört, gelernt und gesungen hat.

Sie spielt Bass und Greg Gitarre, sie spielen Bassdrum und Snaredrum mit ihren Füßen. In einen Topf geben sie kleine Stücke Seele, Leben, Freude und auch Wut und bieten ihrem Publikum eine ganz besondere Mischung an: ihren « Frenchy Blues ».

Reservierungen werden dringend empfohlen, entweder per E-Mail an folkclubcahors@gmail.com oder telefonisch unter 06 86 06 85 83.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cahors – Vallée du Lot