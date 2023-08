Circuit : « Dans les eaux du château de la Rochebeaucourt-et-Argentine » Le château de la Rochebeaucourt Édon, 17 septembre 2023, Édon.

Circuit : « Dans les eaux du château de la Rochebeaucourt-et-Argentine » Dimanche 17 septembre, 10h30, 12h00, 14h00 Le château de la Rochebeaucourt Gratuit. Entrée libre. 15 € barbecue. Sur inscription avant le 15 septembre. Point de rendez-vous : parking de covoiturage de la Rochebeaucourt, en bord de Nizonne. Prévoir une tenue adaptée à la météo, chaussures de marche et/ou bottes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce château du XVIe siècle.

Au programme :

De 10h30 à 12h, vous pourrez observer les petits animaux présents sur le site, de 12h à 14h, profitez d’un barbecue avant de participez aux parcours commenté sur le patrimoine de la commune, de 14h à 16h.

Le parc du château, mosaïque de milieux naturels variés, vous invite, petits et grands, à venir observer les petites bêtes qui s’y cachent. Après une pause barbecue, suivez les spécialistes, ils vous plongeront dans l’histoire du site et son environnement.

Cet événement est animé par le parc et le SRB Dronne, en partenariat avec Les gardiens du patrimoine.

Renseignements : 05 53 55 36 00.

Le château de la Rochebeaucourt est un édifice situé sur les communes de Combiers et d'Édon en Charente, il est à la limite des départements de la Charente et de la Dordogne et fait face à la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine située en Dordogne. À la suite d'un incendie, le 5 février 1941, il ne reste plus aujourd'hui que les monumentaux soubassements sur lesquels était édifié le château ainsi que le bâtiment de l'Orangerie.

