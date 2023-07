Quand viendra la vague Le Château de la Garenne Étel, 16 septembre 2023, Étel.

Quand viendra la vague, théâtre (durée 1h, tous publics, à partir de 8 ans). Pièce pour 2 interprètes sur un décor réalisé par Edgar Flauw.

Perchés sur le plus haut sommet de leur île natale, Mateo et Letizia attendent la Vague. Pour s’occuper, ils endossent les costumes de celles et ceux qui viendront s’y réfugier. Mais l’île est petite, leur bout de rocher pourra-t-il accueillir tout le monde ? Et au fond, tout le monde mérite-t-il d’être sauvé ?

Quand viendra la vague aborde avec humour et légèreté la question de la montée des eaux, un regard sur notre monde qui s’effrite et son possible lot d’angoisse.

Texte : Alice Zeniter

Conception et interprétation : Pierre-Alexandre Culo et Irène Le Goué

Mise en scène : Fiona Hamonic

Production : Collectif La Fugue, juillet 2022.

Le Château de la Garenne 8 rue Colbert, 56410, Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne 02 97 55 35 19 http://www.mairie-etel.fr/fr/actualite/266175/residence-artiste-chateau-garenne-edgar-flauw https://www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne/ Ancien domaine bourgeois du XIXème siècle, le Château de la Garenne devient un centre militaire à destination des Affaires maritimes après Guerre, puis le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de l’Atlantique en 1969. En 2015, l’État se sépare du site de la Garenne et la Ville d’Étel s’en porte acquéreuse pour le transformer en gîte communal d’étape pour randonneurs lors de la pleine saison touristique, et en lieu d’accueil à destination d’autres publics, notamment des artistes, le reste du temps.

C’est ainsi que le fonds de dotation MG, organisme d’intérêt général à but non lucratif œuvrant dans les domaines de l’art et de l’architecture, s’est associé à la Ville d’Etel pour proposer, dès l’été 2023, un cycle de résidences de recherche et création en Art & Architecture au Château de la Garenne.

Le parc et la bâtisse ont fait l’objet de travaux de réhabilitation désormais achevés, impulsant une seconde vie à ce bâtiment emblématique de la ria d’Etel jusqu’ici fermé au public. parking

