Visite guidée du parc et du Château de la Garenne – Thématique Architecture & Paysage Le Château de la Garenne Étel, 16 septembre 2023, Étel.

Visite guidée du Château de la Garenne et de son parc récemment réhabilités. Ancien domaine bourgeois du XIXème siècle passé dans le giron de l’Etat après Guerre, le Château de la Garenne est désormais propriété de la Commune d’Etel qui souhaite enfin l’ouvrir au public. Visite guidée sous le signe de l’architecture et du paysage, à l’occasion de l’inauguration de ce bâtiment emblématique de la Ria d’Etel.

Le Château de la Garenne 8 rue Colbert, 56410, Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne 02 97 55 35 19 http://www.mairie-etel.fr/fr/actualite/266175/residence-artiste-chateau-garenne-edgar-flauw https://www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne/ Ancien domaine bourgeois du XIXème siècle, le Château de la Garenne devient un centre militaire à destination des Affaires maritimes après Guerre, puis le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de l’Atlantique en 1969. En 2015, l’État se sépare du site de la Garenne et la Ville d’Étel s’en porte acquéreuse pour le transformer en gîte communal d’étape pour randonneurs lors de la pleine saison touristique, et en lieu d’accueil à destination d’autres publics, notamment des artistes, le reste du temps.

C’est ainsi que le fonds de dotation MG, organisme d’intérêt général à but non lucratif œuvrant dans les domaines de l’art et de l’architecture, s’est associé à la Ville d’Etel pour proposer, dès l’été 2023, un cycle de résidences de recherche et création en Art & Architecture au Château de la Garenne.

Le parc et la bâtisse ont fait l’objet de travaux de réhabilitation désormais achevés, impulsant une seconde vie à ce bâtiment emblématique de la ria d’Etel jusqu’ici fermé au public. parking

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

