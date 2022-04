Le château de La Durbelière fête ses 400 ans Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Le château de La Durbelière fête ses 400 ans Mauléon, 10 juillet 2022, Mauléon.

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon EUR Le château de La Durbelière fête ses 400 ans !

A cette occasion, venez profiter de la 3e Edition du concours de peinture ainsi qu’en nouveauté la 1ère Edition du concours de photographie.

De nombreuses animations viendront animées cette journée !

