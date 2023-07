Grande enquête nocturne au château de La Bussière Le château de La Bussière La bussiere, 19 juillet 2023, La bussiere.

Grande enquête nocturne au château de La Bussière 19 juillet et 18 août Le château de La Bussière Voir https://www.chateau-de-la-bussiere.com/event/grande-enquete-nocturne/2023-07-19/

Le château de La Bussière propose deux soirées les 19 juillet et 18 août autour d’une grande enquête nocturne. Le contexte : nous sommes en mai 1944, une pauvre jeune femme vient d’être retrouvée morte dans le puits du château de La Bussière. La situation est délicate car le château est alors occupé par des soldats allemands. Le comte de Chasseval, propriétaire et maire de La Bussière, doit résoudre cette affaire au plus vite car les tensions montent dans le village. Le temps d’une soirée, venez découvrir la vie au château sous l’Occupation et mettre vos talents de détective au service de la justice. Pourrez-vous découvrir l’identité du meurtrier? Venez accompagner d’une équipe de 8 personnes ou collaborez alors avec d’autres participants pour résoudre cette énigme. Sur réservation.

Le château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T22:00:00+02:00

2023-08-18T19:00:00+02:00 – 2023-08-18T22:00:00+02:00

