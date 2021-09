Colombières Colombières Calvados, Colombieres Le château de Colombières et ses 1000 ans d’histoire – de Guillaume le Conquérant à la guerre de Cent Ans, des guerres de Religion au D-Day Colombières Colombières Catégories d’évènement: Calvados

Cette forteresse du 13e siècle vous dévoilera la force de son architecture défensive, ses cuisine, salle-à-manger et chapelle, ainsi que son potager clos de murs. Pour passer un bon moment en famille (idéal pour les enfants à partir de 12 ans) ou entre amis, découvrir ou redécouvrir la Normandie, revivre certains tournants de notre histoire, rendez-vous avec Samuelle qui sera votre guide pour cette visite. Inscription nécessaire sur guidesdenormandie.fr (onglet agenda + recherche par date) ou en contactant Samuelle à samuelle@closdeblisse.com

