Le château de Chantilly célèbre le Printemps! Chantilly Oise

Du 31 mars au 3 mai, le Château de Chantilly célèbre le printemps en proposant une programmation pleine de surprises pour tous !

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DE SYLVIE

Du 8 avril au 3 mai, à 11h

Bordée d’un étang alimenté par une source jaillissante, la maison de Sylvie est un lieu ombragé idyllique, remarqué par le roi Henri IV lors de ses séjours à Chantilly. Elle est pourtant méconnue du grand public. Le Château

vous invite à une visite exceptionnelle de ce bâtiment généralement fermé au public, qui abrite pourtant une histoire et des œuvres remarquables.

> Visite du lundi au vendredi Durée 1h Rendez-vous au pied de la statue équestre d’Anne de Montmorency, devant le château. 25 personnes par

visite Tarif 7 € par personne en supplément du billet 1 Jour Informations https://chateaudechantilly.fr/evenement/visite-guidee-maison-de-sylvie/

VISITE GUIDÉE CHEFS-D’ŒUVRE OUBLIÉS

Du 8 avril au 3 mai, à 15h

La collection de peintures du musée Condé est célèbre dans le monde entier ! Qui n’a jamais entendu parler des Trois Grâces ou de la Madone de la maison d’Orléans de Raphaël, du Massacre des Innocents de Nicolas Poussin ou de l’Autoportrait à l’âge de vingt-quatre ans d’Ingres ? Pourtant, certaines œuvres dont on parle moins méritent aussi une attention particulière. Connaissez-vous l’Annonciation de Francesco Francia en romain ou le Saint Joseph et l’Enfant Jésus de Murillo ? Le Château de Chantilly vous invite à une visite guidée exceptionnelle de ses joyaux oubliés ! Un moment enrichissant à la découverte de trésors méconnus à partager en famille.

> Visite du lundi au vendredi Durée 1h Rendez-vous dans le hall d’honneur du château 25 personnes par visite Tarif 7€ par personne en supplément du billet 1 Jour. Informations https://chateaudechantilly.fr/

evenement/visite-guidee-chefs-doeuvre-oublies/

UNE DÉCLARATION CHOCOLATÉE

Du 27 mars au 6 mai

Pour fêter Pâques, des décors en chocolat investiront dès le 27 mars, l’immense table de la Galerie des Cerfs du musée Condé et rendront hommage aux décors de la pièce réalisés au XIXe siècle. Ces créations sublimeront les pièces historiques qui ornent la table toute l’année, à découvrir jusqu’au 6 mai !

ATELIERS DE CRÈME CHANTILLY

Du 6 avril au 5 mai à 14h

Avis aux gourmands ! Vous avez toujours voulu apprendre à monter la mythique crème Chantilly ? La Confrérie des chevaliers fouetteurs est là pour promouvoir ce patrimoine historique et culinaire. Venez participer à un atelier exceptionnel et apprenez à monter la crème Chantilly à la main.

> Avril 6, 7, 10, 20, 22, 24, 27, 28, 29 et le dimanche 5 mai Durée 1h Plein tarif 18€ / Tarif réduit (7-25 ans) 11€ Atelier en supplément du billet 1 Jour Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte qui

participe Réservation https://chateaudechantilly.fr/evenement/ ateliers-creme-chantilly 14.514.5 14.5 .

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

