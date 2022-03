Le château de Chantilly célèbre le Printemps Chantilly, 9 avril 2022, Chantilly.

Le château de Chantilly célèbre le Printemps Chantilly

2022-04-09 – 2022-05-08

Chantilly Oise

Du 9 avril au 8 mai prochains, le Château de Chantilly se pare de ses plus belles couleurs printanières pour proposer une programmation pleine de surprises et de nouveautés pour petits et grands !

LA TABLE DE PRINTEMPS DE MARIANNE GUÉLY

Rendez-vous dès le 29 mars dans la Galerie des Cerfs du musée Condé pour admirer la sublime composition de papier du Studio Marianne Guély rendant hommage aux jardins d’André Le Nôtre au XVIIème siècle. Une création tout en raffinement et poésie à découvrir jusqu’au 15 mai !

NOUVEAU : ATELIER « FABRIQUE TA FLEUR EN PAPIER »

Participez à un atelier artistique extraordinaire ! Avec l’aide des créateurs du Studio Marianne Guély, les enfants pourront créer une fleur en papier réaliste ou imaginaire, inspirée par les décors du château. Un bon moyen de libérer sa créativité ! Dates : les mercredis 13 et 20 avril à 14h20 et 16h

Billet à 5€ en supplément du billet 1 Jour, à partir de 6 ans.

NOUVEAU : SPECTACLE ÉQUESTRE TOTEM

Couleurs, danses, voltiges, musiques envoûtantes et costumes flamboyants… TOTEM, la nouvelle création de la compagnie équestre du Château de Chantilly, rend hommage au cheval et aux peuples cavaliers.

Billet Spectacle (grandes écuries + spectacle) : Plein tarif : 22€ / Tarif réduit (3-17 ans) : 17€, Billet 1 Jour + Spectacle (château, parc, grandes écuries + spectacle) : Plein tarif : 30€ / Tarif réduit (3-17 ans) : 24€. Avril : 10, 17, 21, 24, 28, Mai : 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, Juin : 2, 5, 9, 12, 16, 23, 26, 30, Septembre : 11, 18, 22, 25, 29, Octobre : 2, 6, 9, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30. À 14h30 (sauf les 5 et 19 mai à 15h00)

NOUVEAU : LA CHASSE AUX CADEAUX DE PÂQUES !

Participez dimanche 17 avril de 14h à 17h à une chasse aux cadeaux de Pâques au sein du plus grand jeu de l’oie qui n’ait jamais existé ! Les familles qui termineront le parcours en moins d’1h30 se verront remettre un cadeau* ! (Activité comprise dans le billet Parc et le billet 1 Jour). * Dans la limite des stocks disponibles.

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE PRINTEMPS : « AUTOUR DES COLLECTIONS ET DES ARTS DE LA TABLE »

Du 11 avril au 6 mai, profitez des vacances de Printemps pour participer à une visite exceptionnelle autour des chefs-d’œuvre du Château de Chantilly. Un accent particulier sera donné sur les arts de la table : que mangeait-on à l’époque des princes ? Quels ustensiles trouvait-on dans les cuisines ? Quelles étaient, à l’époque, les règles de savoir-vivre ? La table des princes n’aura bientôt plus de secret pour vous ! Visite du lundi au vendredi (sauf les mardis et jours fériés) à 11h30 et 15h30. Billet à 5 € en supplément du billet 1 Jour, à partir de 7 ans.

NOUVEAU : FONTAINE DE CHOCOLAT ET VENTE À EMPORTER DANS LA COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU

Avis aux plus gourmands ! Durant le week-end de Pâques, profitez de la présence exceptionnelle de la chocolaterie Cosmos de Senlis et assistez à différentes démonstrations autour du chocolat ! L’occasion de découvrir une fontaine de chocolat et de déguster de délicieux œufs au chocolat noir ou encore des cloches au chocolat au lait. Divers produits seront proposés à la vente. Dates : les 16, 17 et 18 avril de 10h à 17h.

ATELIERS CRÈME CHANTILLY

Vous avez toujours voulu apprendre à monter la mythique crème chantilly ? Venez participer à notre atelier exceptionnel « autour de la crêpe, crème chantilly et sauce au chocolat ». Dégustation de chocolat pour les enfants ! Avril : 2, 3, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 et 30, Mai : 2, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29. 2 cours par jour : 14h et 16h / Durée : 1 heure, adulte : 15 € / 12-17 ans : 10 € / Moins de 12 ans : 6 € en supplément du billet d’entrée.

LES ÉNIGMES DU JEU DE L’OIE GÉANT

Participez en famille à un jeu de piste au sein du jeu de l’Oie géant situé dans le parc du Château de Chantilly. Les enfants qui parviendront à trouver le mot mystère se verront récompensés d’une surprise chocolatée à la boutique du Château ! Livret disponible sur place (à retirer dans la billetterie du château). Activité comprise dans le billet Parc et le billet 1 Jour. À faire en famille, pour les enfants de 6 ans à 12 ans.

https://chateaudechantilly.fr/le-chateau-de-chantilly-celebre-le-printemps/

