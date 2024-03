LE CHÂTEAU DE BRIORD Port-Saint-Père, vendredi 14 juin 2024.

LE CHÂTEAU DE BRIORD Port-Saint-Père Loire-Atlantique

RENCONTRES AVEC NOS PASSIONNÉS LE CHATEAU DE BRIORD

Une folie nantaise en Pays de Retz à partager sans modération

Situé à Port-Saint-Père, le château de Briord fut bâti en 1770 à l’emplacement d’une ancienne seigneurie médiévale influente.

Chargée d’histoire, cette merveille de l’architecture néoclassique et le domaine environnant dégagent une atmosphère intemporelle.

Son propriétaire, Eric Peters, passionné d’Histoire, ou l’un de ses bénévoles surnommés les « volontaires de Charette », vous dévoilent le projet baptisé Terre de BRIORD . En proposant une véritable plongée aux XVIIIème et XIXème siècles, son propriétaire aspire à préserver ce site historique et à restituer l’âme des lieux et de ses occupants.

Pour en apprendre plus sur le château de Briord TERRE DE BRIORD est un grand projet régional de restitution historique.

✅ 3 bonnes raisons de visiter le château de Briord à Port-Saint-Père

Pour passer un moment hors du temps, complètement replongé au début du 20e siècle… la scène est figée… intemporelle!

Vous n’entendrez que le chant des oiseaux et le calme de la campagne environnante, chargée d’histoire.

Pour comprendre l’histoire passionante de cette bâtisse et de ses propriétaires.

Informations pratiques

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, les Moutiers-en-Retz, la Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz) ou en RESERVATION EN LIGNE.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.

Prévoir des chaussures confortables.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Visite conseillée à partir de 10 ans

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants requis 24h avant la visite (5 personnes payantes). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 14:00:00

fin : 2024-06-14 17:00:00

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornic.com

L’événement LE CHÂTEAU DE BRIORD Port-Saint-Père a été mis à jour le 2024-03-05 par eSPRIT Pays de la Loire