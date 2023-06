Dégustation de vins au château de Chambord Le Chateau Chambord, 12 juin 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Dans une salle privatisée du château, présentation et dégustation de trois vins dont le vin de Chambord (AOC Cheverny) accompagnés de produits du terroir..

Le Chateau

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



In a private room of the château, presentation and tasting of three wines including Chambord wine accompanied by local products.

En una sala privada del castillo, presentación y degustación de tres vinos, entre ellos el de Chambord (AOC Cheverny), acompañados de productos locales.

In einem privaten Saal des Schlosses Präsentation und Verkostung von drei Weinen, darunter der Wein von Chambord (AOC Cheverny), begleitet von regionalen Produkten.

Mise à jour le 2023-06-07 par ADT41