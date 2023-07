Visite guidée du château de Cerisy-la-Salle Le Château Cerisy-la-Salle, 4 août 2023, Cerisy-la-Salle.

Cerisy-la-Salle,Manche

Visite guidée au château de Cerisy-la-Salle à 10h30 et 15h, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Tarifs : 8€/ adulte, 4€ pour les 10-17 ans. Réservation obligatoire..

2023-08-04 15:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Le Château

Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie



Guided tours of the Château de Cerisy-la-Salle at 10:30 am and 3 pm, every Thursday, Friday, Saturday and Sunday.

Price: 8€/adult, 4€ for 10-17 year-olds. Reservations required.

Visita guiada del castillo de Cerisy-la-Salle a las 10.30 h y a las 15 h, todos los jueves, viernes, sábados y domingos.

Entrada: 8 € / adulto, 4 € para niños de 10 a 17 años. Imprescindible reservar.

Führungen im Schloss von Cerisy-la-Salle um 10:30 und 15:00 Uhr, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag.

Preis: 8 Euro/Erwachsener, 4 Euro für 10-17-Jährige. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche