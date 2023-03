Exposition de calligraphie arabe du maître Mouneer Al Shaarani Le Chateau – Centre Culturel, 30 mars 2023, Saint-Max.

Né en 1952 en Syrie, Mouneer Al Shaarani devient dés son plus jeune âge élève du maître calligraphe syrien, Badawi Al Dirany. Il travaille comme calligraphe dés 1967, et en parallèle suit une formation à la Faculté des Beaux-Arts de Damas dont il sort diplômé en 1977.

Il développe depuis près de 60 ans son travail personnel de calligraphe, travail pour lequel il a été honoré par de nombreuses sociétés d’art arabe et a participé à de nombreuses expositions collectives, séminaires et conférences dans le monde entier. Il travaille sur des styles calligraphiques arabes traditionnels tels que le Coufique Kairouan, le Thuluth ou encore le Maghrebi mais dans le même temps poursuit une recherche personnelle pour moderniser les formes des lettres. Il puise son inspiration dans la tradition islamique, mais aussi et surtout dans la poésie arabe et les grands textes soufis, mais aussi dans des textes chrétiens ou autres. Ses créations figurent dans de multiples collections publiques (Musée d’art moderne du Caire et Musée de la calligraphie arabe d’Alexandrie – Egypte, Musée du Comité international de la Croix-Rouge de Genève – Suisse, Musée de la calligraphie arabe de Sharjah – Emirats Arabes Unis, Musée d’art islamique de Kuala Lumpur – Malaisie, Musée des arts islamiques de Berlin – Allemagne, Ministère de la Culture de Tunis… Il est également présent dans de nombreuses collections privées, dans une trentaine de pays.

Le Chateau – Centre Culturel 2 Avenue Carnot 54130 SAINT-MAX Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mouneer Al Shaarani – pour Diwan en Lorraine